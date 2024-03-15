Як зниження облікової ставки вплине на ставки за депозитами — Finance.ua

Як зниження облікової ставки вплине на ставки за депозитами Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Як зниження облікової ставки вплине на ставки за депозитами

Зниження облікової ставки не матиме особливого впливу на рівень депозитних відсотків.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Нагадаємо, 14 березня правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%.

«НБУ очікує, що певне коригування ставок відбудеться, однак воно не буде значним з огляду на збереження стимулів у вигляді тримісячних депозитних сертифікатів», — зазначили в НБУ.

Регулятор стверджує, що ставки за депозитами, як і раніше, даватимуть змогу населенню захистити свої кошти від інфляції.

«НБУ і надалі підтримуватиме привабливість заощаджень у гривні, що важливо для подальшого зростання обсягу строкових депозитів», — кажуть у Нацбанку, додавши, що це обмежуватиме попит на валюту та дасть змогу утримувати помірну інфляцію.

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В Національному банку наголошують, що політика привабливої гривні продемонструвала свою ефективність.

«Зокрема, у лютому строкові гривневі депозити населення зросли більш ніж на 1,5%, а якщо порівнювати із лютим 2023 року, то більш ніж на третину. Понад 90% річного приросту — депозити строком від трьох місяців», — підсумували в НБУ.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України знизив ставку за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування;

за останні два роки — з початку повномасштабної війни — банківські вклади у гривні зросли на 690 млрд грн до 1 609 млрд грн;

станом на початок року в 63 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 67,6 млн вкладів на суму 1 трлн 195 млрд гривень. З них 9,9 млн вкладів були у валюті на суму 427,3 гривень.



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