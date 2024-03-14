Національний банк знизив облікову ставку — Finance.ua

Національний банк знизив облікову ставку Сьогодні 14:15 — Кредит&Депозит

Національний банк знизив облікову ставку

14,5% із 15 березня 2024 року. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% доіз 15 березня 2024 року.

«Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики», — сказано в повідомленні НБУ.

Регулятор зазначає, що на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.

«У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі. Цьому серед іншого сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Базова інфляція також сповільнилася — до 4,5% р/р», — зазначать у Нацбанку.

Ураховуючи подальше сповільнення інфляції та стале поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов’язаних з отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. — до 14,5%.

Пом’якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості. Новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

«НБУ продовжуватиме цикл пом’якшення процентної політики за умови сталого зниження ризиків для інфляції та курсової стійкості», — додали в Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%;



15 грудня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 15%;

правління НБУ ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.