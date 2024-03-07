Які вклади за розміром тримають українці в банках — Finance.ua

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Які вклади за розміром тримають українці в банках

Кредит&Депозит
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Які вклади за розміром тримають українці в банках
Які вклади за розміром тримають українці в банках
Національний банк України опублікував дані щодо вкладів фізичних осіб та ФОПів у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Які вклади українці тримають за розміром:

  • 299,2 тисячі вкладів на суму 553,2 млрд гривень: депозити на понад 600 тис. грн;
  • 205,4 тисяч вкладів на суму 99,4 млрд гривень: депозити від 400 тис. грн до 600 тис. грн;
  • 616,8 тисяч вкладів на суму 169,7 млрд гривень: депозити від 200 тис. грн до 400 тис. грн;
  • 38,7 млн вкладів на суму 372,7 млрд гривень: від 10 грн до 200 тис. грн;
  • 27,8 млн вкладів на суму 28,3 млн гривень: до 10 гривень.

Скільки вкладів загалом

Дані Національного банку свідчать, що станом на початок року в 63 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 67,6 млн вкладів на суму 1 трлн 195 млрд гривень. З них 9,9 млн вкладів були у валюті на суму 427,3 гривень.
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Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляв, що станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. У січні сума складала 1 234,8 млрд грн.
Нагадаємо, за даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 378,2 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 184,3 млрд гривень. На третьому — приватний Універсал Банк — 62,9 млрд гривень. Банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривень, на 4 місці.
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Раніше голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1 577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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