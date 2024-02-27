Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей перебуває на рахунках — Finance.ua

Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей перебуває на рахунках Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей перебуває на рахунках

Станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. У січні сума складала 1 234,8 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті українці тримають депозити:

вклади у національній валюті - 767,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 427,3 млрд грн.

Скільки вкладів у ФОПів

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 137,2 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року). У січні частка ФОП становила 3,2%, а сума їх вкладів складала 149,9 млрд грн.

Гарантування вкладів

З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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Нагадаємо, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявляла , що відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки.

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1 577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень;

річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття.

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