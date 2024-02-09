Фонд гарантування назвав рекордну суму вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду за 2023 рік — Finance.ua

Фонд гарантування назвав рекордну суму вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду за 2023 рік Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування назвав рекордну суму вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду за 2023 рік

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів.

Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, станом на 1 січня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом становить 1 234,8 млрд грн.

Читайте також ФГВФО виставив на продаж активи банків на суму 4,9 млрд грн

За грудень 2023 року цей показник збільшився на 64,6 млрд грн.

вклади у національній валюті — 796,4 млрд грн (+41,5 млрд грн за грудень);

— 796,4 млрд грн (+41,5 млрд грн за грудень); вклади в іноземній валюті — 438,4 млрд грн (+23,1 млрд грн за грудень).

Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2023 року майже не змінилося: відповідно 62,2% і 37,8% на початку року проти 64,5% і 35,5% наприкінці.

Частка ФОП

Становила 3,2%, а сума їх вкладів склала 149,9 млрд грн (12,1% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

2022 рік

Реальний приріст вкладів в банках-учасниках Фонду за 2022 рік склав 150,7 млрд грн, в той час як загальний приріст суми вкладів в системі гарантування за 2022 рік був 375,9 млрд грн, або 55,6% (враховуючи включення нового учасника до Фонду).

У 2023 році

У 2023 році зафіксувано зростання залишків коштів на рахунках фіз.осіб та ФОП на 183,3 млрд грн. (на 142,3 млрд грн в гривні та 41,0 млрд грн у валюті), з яких лише 15,6 млрд грн пояснюється збільшенням валютного курсу.

За минулий рік вклади населення реально підвищились на 167,7 млрд грн, що на 17,0 млрд грн більше, ніж у 2022 році. У підсумку сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду за 2023 рік перевищила 1,2 трлн грн, що свідчить про високий рівень довіри українців до банків, розповіла заступник директора-розпорядника Фонду О льга Білай.

Що впливає

На збільшення суми вкладів цьогоріч впливала, зокрема, дія 100% гарантій за вкладами фізосіб та ФОП, стабільна робота сервісів банків та зменшення обсягу зняття готівки за кордоном за картками українських банків.

Мали вплив на загальну тенденцію збільшення залишків коштів на рахунках також соціальні виплати населенню, надання фінансової допомоги від держави та міжнародних організацій, виплати військовослужбовцям, підвищення середньої заробітної плати тощо.

Довідка Finance.ua:

нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії;

після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн;

станом на 1 січня 2024 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічувалось 63 банки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.