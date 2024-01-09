ФГВФО виставив на продаж активи банків на суму 4,9 млрд грн — Finance.ua

ФГВФО виставив на продаж активи банків на суму 4,9 млрд грн Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Протягом поточного тижня (08 — 12 січня) запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 4 901,5 млн грн.

Про це повідомляє Фонд.

Із них на суму 4 440,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 325,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 134,2 млн грн, а початкова вартість цінних паперів — 1,0 млн грн.

Усі заплановані аукціони на цей тиждень — можна знайти за посиланням

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «Банк «Фінанси та кредит» — на загальну суму 2 311,0 млн грн, із них 2 242,0 млн грн — початкова вартість виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, та 69,0 млн грн — дебіторської заборгованості.

ПАТ «ЗЛАТОБАНК» — на загальну суму 1 677,1 млн грн, із них 1 676,9 млн грн — вартість виставлених на продаж прав вимоги за кредитами та 0,2 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ «МЕГАБАНК» — на загальну суму 372,2 млн грн, із них 256,3 млн грн — початкова вартість виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, 113,4 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Крім того, дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 2,5 млн грн.

АТ «МР БАНК» — на загальну суму 213,5 млн грн, із них із початковою ціною 209,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 2,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, цінні папери торгуватимуться із початковою ціною 1,0 млн грн.

АТ «БАНК СІЧ» — на загальну суму 114,1 млн грн, із них із початковою вартістю 97,0 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, та за 17,1 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «Айбокс Банк» — на загальну суму 97,4 млн грн, із них із початковою ціною 22,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із ціною 12,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 62,6 млн грн.

ПАТ «АКБ «Капітал» — із початковою ціною 72,3 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «Банк Форвард» — із початковою ціною 27,4 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — із початковою ціною 15,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» — на суму 0,5 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Довідка Finance.ua:

Існує кілька варіантів, як можна отримати виплату вкладу зі збанкрутілого банку.

Особисто звернутися до найближчого відділення банку-агента з паспортом та ідентифікаційним кодом й отримати кошти. Жодних заяв писати не потрібно.

Дистанційно через телефонний дзвінок звернутися до одного з п’яти банків-агентів — ПриватБанку, Укргазбанку, ПУМБ, Банку «Південний», Таскомбанку. Потрібно пройти ідентифікацію особи та зазначити рахунок, на який кошти будуть перераховані.

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