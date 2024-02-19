Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка) — Finance.ua

Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)
Упродовж IV кварталу 2023 року українські банки знижували ставки за депозитами та кредитами. За депозитами для населення середня ставка склала 14,2% річних, а за кредитами — 27,3%.
Про це повідомляється в Огляді банківського сектору Національного банку України (IV квартал 2023 року).
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У огляді зазначено, що у ІV кварталі Нацбанк знижував облікову ставку два рази, сукупно на 5 відсоткових пунктів. За минулий рік ключова ставка знизилася на 10 в. п. до 15% річних. Ставка за депозитними сертифікатами НБУ «овернайт» протягом 2023 року знижувалася на 8 в. п, із жовтня вона стала дорівнювати обліковій ставці.
Депозитна ставка
Ставки за гривневими коштами суб'єктів господарювання швидше за все відреагували на зниження ключової ставки. З піку в липні вони знизилися на 4,1 в. п., а за IV квартал — на 2,2 в. п. до 10,2% річних.
Водночас зниження ставок за строковими вкладами фізосіб упродовж кварталу було повільним. Середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася лише на 0,3 в. п. за квартал — до 14,2% річних.
«Тож залучення коштів від бізнесу знову дешевше, ніж від населення», — зазначають в НБУ.
Кредитні ставки
Протягом кварталу ринкові ставки за гривневими кредитами суб'єктів господарювання знизилися ще на додатковий 1.0 в. п., склавши 17,7% річних. Загальне здешевлення протягом 2023 року становило 2,3 в. п. У IV кварталі найбільше знизилися ставки за кредитами МСП.
Подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізичним особам: зниження вартості за новими угодами на 2,5 в. п. за рік та на 1,1 в. п. упродовж ІV кварталу — до 27,3% річних.
«Серед іншого через ефект зміни структури кредитування — частка субсидійованих іпотечних позик зростала», — зазначають в НБУ.
Нагадаємо, за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди. Нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд грн. Це в 10 та 11,5 разів більший, ніж рік і два роки тому. Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років.
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