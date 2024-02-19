Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка) — Finance.ua
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Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)
Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)
Упродовж IV кварталу 2023 року українські банки знижували ставки за депозитами та кредитами. За депозитами для населення середня ставка склала 14,2% річних, а за кредитами — 27,3%.
Про це повідомляється в Огляді банківського сектору Національного банку України (IV квартал 2023 року).
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У огляді зазначено, що у ІV кварталі Нацбанк знижував облікову ставку два рази, сукупно на 5 відсоткових пунктів. За минулий рік ключова ставка знизилася на 10 в. п. до 15% річних. Ставка за депозитними сертифікатами НБУ «овернайт» протягом 2023 року знижувалася на 8 в. п, із жовтня вона стала дорівнювати обліковій ставці.
Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)

Депозитна ставка

Ставки за гривневими коштами суб'єктів господарювання швидше за все відреагували на зниження ключової ставки. З піку в липні вони знизилися на 4,1 в. п., а за IV квартал — на 2,2 в. п. до 10,2% річних.
Водночас зниження ставок за строковими вкладами фізосіб упродовж кварталу було повільним. Середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася лише на 0,3 в. п. за квартал — до 14,2% річних.
Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)
«Тож залучення коштів від бізнесу знову дешевше, ніж від населення», — зазначають в НБУ.

Кредитні ставки

Протягом кварталу ринкові ставки за гривневими кредитами суб'єктів господарювання знизилися ще на додатковий 1.0 в. п., склавши 17,7% річних. Загальне здешевлення протягом 2023 року становило 2,3 в. п. У IV кварталі найбільше знизилися ставки за кредитами МСП.
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Подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізичним особам: зниження вартості за новими угодами на 2,5 в. п. за рік та на 1,1 в. п. упродовж ІV кварталу — до 27,3% річних.
Банки знизили кредитні та депозитні ставки для населення (інфографіка)
«Серед іншого через ефект зміни структури кредитування — частка субсидійованих іпотечних позик зростала», — зазначають в НБУ.
Нагадаємо, за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди. Нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд грн. Це в 10 та 11,5 разів більший, ніж рік і два роки тому. Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років.
За матеріалами:
РБК-Україна
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