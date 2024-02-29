Банкір розповів, як зростуть ставки за депозитами в березні — Finance.ua
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Банкір розповів, як зростуть ставки за депозитами в березні

Кредит&Депозит
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Банкір розповів, як зростуть ставки за депозитами в березні
Банкір розповів, як зростуть ставки за депозитами в березні, Фото: freepik.com
У березні ставки за акційними гривневими депозитами, залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягнути 17% річних.
Такий прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв у коментарі Укрінформу.
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За словами експерта, до кінця березня розмір облікової ставки НБУ, як і ставки за 3-місячними депозитами, скоріше за все залишаться без змін: 15% і 19% відповідно. Це означає, що в сегменті гривневих вкладів спостерігатимуться дві паралельні тенденції.
«Перша — „стагнація“ ставок: з кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянули дохідність гривневих вкладів, а тому їхні умови майже не зміняться. Приміром, середня дохідність депозитів терміном на 3−6 місяців становитиме 13,5% річних, а терміном від 9 місяців до 1 року — 12,5−13%», — каже експерт.
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Друга тенденція, за його словами, це посилення «депозитної конкуренції» між банками: люди намагатимуться знайти найбільш привабливі умови для заощаджень. Саме тому, на думку фахівця, на ринку можуть з’являтися нові депозитні продукти або ж почнуть діяти нові привабливі короткострокові депозитні акції з підвищеними відсотками (в середньому до 15,5−17% річних).
«Навряд чи збільшення дохідності за депозитами у березні матиме системний або ж довгостроковий характер: скоріше за все, ці „покращені“ депозити будуть точковими, націленими саме на збільшення депозитних портфелів банків», — вважає Замотаєв.
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При цьому рівень «чистого» прибутку за гривневими вкладами, що враховує інфляцію та необхідні банківські комісії за оформлення, збережеться в діапазоні 5−6%, що стимулюватиме громадян до відкриття нових вкладів.
«Наразі саме гривневі вклади є найбільш привабливим, зрозумілим і простим способом отримання пасивного прибутку, який майже втричі перевищує прибуток за вкладами у валюті», — констатував експерт.
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Він також прогнозує, що інерційний період поступового зниження ставок за валютними депозитами у березні триватиме.
Нагадаємо, за даними НБУ, у другій половині 2023 року банки знижували ставки за кредитами та депозитами через зниження Національним банком облікової ставки.
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За матеріалами:
Укрінформ
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