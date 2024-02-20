Українці розповіли, що для них «ідеальний банк» (інфографіка) — Finance.ua

Українці розповіли, що для них «ідеальний банк» (інфографіка) Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Українці розповіли, що для них «ідеальний банк» (інфографіка)

Рівень довіри до банків в українців порівняно з довоєнним періодом майже не змінився. Довіряє банкам 61% опитуваних, про збільшення довіри заявило 20% опитуваних, і лише в 19% вона зменшилась.

Про це розповіла Марина Нестерова, R&D директор InMind на конференції FinYear , яка пройшла 16 лютого в Києві.

Якими банківськими продуктами користуються українці:

65% картки з особистими коштами.

43% кредитні картки.

24% інші кредитні продукти.

23% депозити, вклади.

Діджитал звички користувачів карток

Так 83% користувачів банківських послуг застосовували цифровий банкінг протягом останнього місяця.

Лише мобільний застосунок використовували 48%, лише онлайн банкінг — 9%, і користувались двома цими каналами — 43% українців.

Також 51% відсоток українців зазначили, що готові повністю перейти в найближчі два роки на цифровий банкінг.

Який ідеальний банк

Щодо того, який має бути ідеальний банк, найголовніше, що назвали опитувані, — щоб банк мав зручний мобільний додаток і мав змогу надавати послуги віддалено (61% і 59% відповідно).

Також важливою є безпека зберігання коштів, цю функцію назвали 51% опитуваних. Банк має надавати «плюшки» користувачам послуг (32%) і дозволяв контролювати фінанси (32%).

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