Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — коментар НБУ Сьогодні 15:01 — Кредит&Депозит

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — коментар НБУ

У другій половині 2023 року банки знижували ставки за кредитами та депозитами через зниження Національним банком облікової ставки.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Ураховуючи стрімке сповільнення інфляції, в другому півріччі 2023 року НБУ поступово знижував облікову ставку та відповідно й інші ставки, за якими він проводить операції з банками. У відповідь на це банки знижували й ставки за кредитами та депозитами для бізнесу та домогосподарств», — сказано в повідомленні.

Кредити

Зазначається, що зниження ставок за кредитами пожвавило кредитування.

Так, наприкінці року як бізнес, так і домогосподарства активніше користувалися банківськими кредитами для своїх потреб.

«Це є позитивною тенденцією, адже пожвавлення кредитування додатково сприяє відновленню економіки», — пояснили в Нацбанку.

Депозити

Водночас, регулятор наголошує, що зниження ставок за гривневими депозитами було помірним і вони залишалися привабливими для вкладників.

«Гривневі депозити населення в банках продовжують зростати. Поточна дохідність як депозитів, так і ОВДП у гривні перекриває рівень інфляції, що стимулює заощаджувати в національній валюті», — зазначили в НБУ.

Зі свого боку Нацбанк і надалі проводитиме таку монетарну політику, яка б забезпечувала захист гривневих заощаджень громадян від інфляції.

Курс валют

НБУ також обмежуватиме курсові коливання на валютному ринку, щоб уникати суттєвого погіршення очікувань бізнесу та населення.

«Це забезпечуватиме належний рівень довіри до гривні та заощаджень у національній валюті», — додав регулятор.

Довідка Finance.ua:

члени Комітету з монетарної політики Національного банку бачать простір для зниження облікової ставки у другій половині 2024 року;

за даними ФГВФО, станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. У січні сума складала 1 234,8 млрд грн;

відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки.

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