У Нацбанку очікують на зниження облікової ставки у другій половині 2024 року — Finance.ua

У Нацбанку очікують на зниження облікової ставки у другій половині 2024 року Сьогодні 09:13 — Кредит&Депозит

У Нацбанку очікують на зниження облікової ставки у другій половині 2024 року

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку бачать простір для зниження облікової ставки у другій половині 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за результатами дискусії членів Комітету з монетарної політики.

«НБУ зможе повернутися до зниження облікової ставки у другій половині року, якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію, а ритмічність надходження міжнародного фінансування відновиться», — йдеться в повідомленні.

За таких умов помірне пом’якшення процентної політики не перешкоджатиме забезпеченню курсової стійкості та поверненню інфляції до цільового діапазону на прийнятному горизонті політики, водночас підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.

Переважна більшість учасників дискусії очікують, що розмір облікової ставки становитиме 14% наприкінці року, а ще кілька членів КМП вважають, що 13%.

Водночас учасники дискусії погодилися, що НБУ має бути готовий адаптувати монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та економічного розвитку. Враховуючи зростання рівня невизначеності, особливо навколо перебігу війни та підтримки України, перегляд траєкторії ставки на всьому прогнозному горизонті є доволі ймовірним для підтримання належних монетарних умов.

Одразу кілька членів КМП зауважили, що ближче до середини року НБУ зможе точніше оцінити реалістичність основних припущень, закладених у прогноз на 2024−2026 роки, та відповідно орієнтуватиметься на цей аналіз у своїх подальших рішеннях щодо облікової ставки, діючи проактивно.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Укрінформ За матеріалами:

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