Сума вкладів фізосіб у банках: як збільшилась у лютому — Finance.ua

Сума вкладів фізосіб у банках: як збільшилась у лютому Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Сума вкладів фізосіб у банках: як збільшилась у лютому

1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше. Як повідомив Фонд гарантування вкладів станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня:

вклади у національній валюті - 780,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 427,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

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Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, НБУ повідомляв, що зниження облікової ставки не матиме особливого впливу на рівень депозитних відсотків. 14 березня правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%. Регулятор стверджує, що ставки за депозитами, як і раніше, даватимуть змогу населенню захистити свої кошти від інфляції.

Нацбанк також повідомляв, що минулий рік був рекордним щодо збільшення депозитів у банківській системі, зокрема у гривні - 20,5%, й вони досягли свого історичного максимуму загальною сумою — 711 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Збільшення фіндопомоги для України може призвести до стабілізації гривневих вкладів і збереження існуючих ставок. Очікується, що акційні пропозиції залишаться в межах 10% від загальної кількості депозитів, а корекція ставок може відбутися вже у квітні, проте загальні тенденції залишаються сталими.

Банкір Дмитро Замотаєв розповів, що позитивні новини про отримання макрофінансової допомоги позитивно позначаться не лише на економіці країни, а й на діяльності банків та розвитку основних банківських продуктів, якими є кредитні та депозитні програми.

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