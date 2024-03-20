Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка) — Finance.ua
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Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)

Кредит&Депозит
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Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
Банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень.
Про це пише НБУ.
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Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину, водночас більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року (за січень 2023 року).
Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
Про видачу нової іпотеки в січні поінформували сім банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.
Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми);
Під час опитування в лютому 2024 року відповіді надали 35 банків з часткою 98,2% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
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Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Регіони

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано
  • в м. Київ та Київській області - 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу),
  • Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн),
  • Львівській (32 на 59,4 млн грн)
  • Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.
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Довідка Finance.ua:

  • під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.
  • У 2023 обсяг іпотечних кредитів зріс у 5 разів до 9,1 млрд гривень, а кількість — у 3 рази до 6,1 тис. кредитів.
  • У 2022 році кількість іпотечних кредитів скоротилася в 5,3 раза до 2009, при цьому 2/3 кредитів було видано до початку війни.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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