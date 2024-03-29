Що відбувається з гривневими депозитами — Finance.ua

Що відбувається з гривневими депозитами Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Що відбувається з гривневими депозитами

На початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.

Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

Банкір акцентує увагу, що, за даними Незалежної асоціації банків, з лютого 2023 по лютий 2024 року обсяг гривневих депозитів у банках зріс на 14%. Тобто на 133 мільярди гривень. Водночас валютні депозити скоротилися на 1%.

«Наразі можна констатувати, що у квітні стануться важливі зміни. Очікується, що в порівнянні з березнем зростання гривневих вкладів складе до 3 — 5%, а з початку року збільшення гривневих вкладів може досягти позначки у 12 — 14%», — пояснив він.

Замотаєв прогнозує, що середні ставки за гривневими вкладами вже у другій половині квітня зазнають корекції. Це пов’язано з тим, що ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, як основа для формування ставок за гривневими вкладами, була знижена з 19% до 17,5%.

«До середини квітня громадяни ще можуть встигнути оформити гривневі вклади за найбільш вигідними ставками із середньою дохідністю до 13,5% річних — депозити терміном від 3 до 6 місяців та 12,5 — 13% річних — вклади від 9 до 12 місяців», — прогнозує Замотаєв.

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Банкір розповідає, що протягом першої половини квітня можна скористатися дією «акційних» вкладів з максимальною дохідністю до 16% річних, однак такі депозити матимуть точковий ефект, а не системний. Тобто їхня кількість буде незначною, дія обмежена в часі та деякими додатковими умовами банків, що їх впровадять.

Чистий прибуток від гривневих вкладів, як і в березні, на думку Замотаєва, складе в середньому 5 — 6%. Значення розраховане з урахуванням банківських комісій та рівня інфляції, яка від початку року не перевищила 1%, а у річному вимірі скоротилася до 4,5%.

У якій валюті краще тримати заощадження

Замотаєв уточнює, що популярність валютних вкладів, хоч і дуже повільно, але все ж таки знижуватиметься протягом квітня. Наразі саме гривневі депозити є найбільш зрозумілим, простим і вигідним способом для отримання пасивного прибутку.

«З огляду на чистий прибуток, гривневі депозити залишаться майже безальтернативним і найбільш вигідним способом для отримання максимального пасивного прибутку», — підсумовує банкір.

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Для порівняння: чистий дохід за гривневими депозитами майже в 3 рази перевищує прибуток за вкладами в доларах та євро, прибутковість яких становить в середньому 1,8% і 1,6% відповідно.

Зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами змусить комбанки вдатися до корекції дохідності за основними депозитними програмами. Вже з другої половини квітня середні ставки за вкладами становитимуть:

депозит від 3 до 6 місяців — 12,5% (максимальні до 16% річних);

від 6 до 12 місяців — 12% (максимальні до 15% річних).

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