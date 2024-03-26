В НБУ назвали подальші кроки у пом’якшенні валютних обмежень — Finance.ua

В НБУ назвали подальші кроки у пом’якшенні валютних обмежень Сьогодні 11:02 — Валюта

В НБУ назвали подальші кроки у пом’якшенні валютних обмежень

Національний банк України вивчає можливість дозволу репатріації нових дивідендів та послаблення заборони на обслуговування зовнішніх боргів.

Про це сказав заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Forbes Україна

Він нагадав, що минулого року регулятор прийняв стратегію валютної лібералізації. Вже запроваджено низку помʼякшень для вітчизняного бізнесу. Дозволено, зокрема, обслуговувати нові борги своїм закордонним кредиторам і повертати кредити, забезпечені гарантіями міжнародних фінансових організацій, експортних кредитних агентств та державних інституцій міжнародних партнерів.

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«У найближчий час ми збираємося повернутися до тих елементів першої стадії дорожньої карти, які ще не були закриті. Насамперед це дозвіл на репатріацію нових дивідендів, що, на нашу думку, може створити підстави для додаткового припливу капіталу в країну в середньостроковій перспективі. Якщо ж говорити про можливість обслуговування своїх зовнішніх боргів, то найближчим часом, я сподіваюся, ми зможемо мати підстави розглянути помʼякшення і там», — заявив Ніколайчук.

За його словами, НБУ орієнтується на макрофінансові передумови, а спроможність реалізувати цю дорожню карту залежатиме як від міжнародної підтримки, так і від ситуації на валютному ринку, яка визначатиметься великими експортерами-гравцями.

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Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що регулятор і надалі буде рухатись за стратегією валютної лібералізації, яка матиме три етапи. Але доведеться діяти за умов обмеженості ресурсів.

Довідка Finance.ua:

6 лютого Національний банк актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, приведення їх у відповідність до чинного законодавства;

МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й погодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена, розповів голова правління НБУ Андрій Пишний;



з 21 лютого Національний банк оптимізував кілька валютних обмежень, «щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку»;

заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше заявляв, що наступні кроки Національного банку щодо валютної лібералізації, як і раніше, спрямовуватимуться на стимулювання припливу капіталу в країну. Водночас НБУ чітко слідуватиме оприлюдненою стратегією, затвердження якої було одним із маяків за програмою з МВФ.



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