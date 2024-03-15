Бізнес назвав найбільш актуальні потреби у пом’якшенні валютних обмежень — Finance.ua

Бізнес назвав найбільш актуальні потреби у пом’якшенні валютних обмежень Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Бізнес назвав найбільш актуальні потреби у пом’якшенні валютних обмежень

Бізнес потребує пом’якшення валютних обмежень для виплати дивідендів нерезидентам та оплати послуг.

Такими є висновки опитування Європейської Бізнес Асоціації серед членських компаній.

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«Найбільш актуальними потребами для бізнесу у контексті потенційного пом’якшення обмежень бізнес визначив оплату послуг, виплату дивідендів нерезидентам та збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України», — зазначають в ЄБА.

Оплата послуг

Найбільший запит у бізнесу на пом’якшення запроваджених обмежень наявний в частині оплати послуг, оплата яких наразі заборонена (так званий «некритичний» імпорт — маркетингові послуги, рекламні, бізнес-консалтинг, освіта тощо).

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Бізнес-спільнота пропонує розширити можливості оплати за інші послуги за кордон або взагалі відмінити перелік критичного імпорту для послуг (за аналогією з товарами).

Виплата дивідендів нерезидентам

71% опитаних компаній називають актуальною потребу у виплаті дивідендів нерезидентам. Зокрема, для 43% цей пункт є надзвичайно важливим.

При цьому 47% серед тих компаній, для кого це питання актуальне, зазначають, що їхня потреба у здійсненні виплати дивідендів може бути задоволена у випадку встановлення щоквартального ліміту на здійснення таких операцій до 500 тисяч євро. Водночас для 29% компаній задовільним буде ліміт більше 2 млн євро.

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Важливо розглянути питання можливості транскордонних переказів для груп компаній, нерезиденти яких є емітентами єврооблігацій.

Збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України

68% компаній потребують збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України. Для більшості компаній достатнім був би ліміт 100−500 тисяч грн на місяць.

Водночас, деякі компанії зазначають, що доцільно збільшити дозволену суму p2p переказів у іноземній валюті для фізичних осіб (з валютних карток в українських банках на картки у іноземних банках).

Виплата позик нерезидентам

Для половини компаній, які взяли участь у опитуванні, питання виплати позик є актуальним. З них 26% оцінюють цю потребу в обсязі більше 2 млн євро щоквартально. Стільки ж компаній оцінюють потребу у виплаті позик нерезидентам в обсязі менш ніж 100 тисяч євро, і 24% - у розмірі 100−500 тисяч євро у квартал.

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При цьому компанії зауважують на необхідності надання можливості здійснювати оплату відсотків за кредитами від нерезидентів, які були одержані до 24.02.2022. Мова йде про поточні відсотки і відсотки, які вже є накопичені за два роки.

Оплата роялті

Половина серед тих, хто має потребу в оплаті роялті, потребує ліміту у розмірі 100−500 тисяч грн на місяць, 30% - до 100 тисяч грн на місяць та 20% - більше 2 млн гривень на місяць.

Оплата послуг проживання за кордоном українців, які є податковими резидентами України

Для більшості компаній, що заявили про цю потребу, (53%) достатнім буде ліміт до 100 тисяч грн на місяць, 47% оцінили потребу у 100−500 тисяч грн щомісячно.

Оплата штрафів за порушення умов експортних контрактів

Для 78% опитаних компаній Асоціації не є актуальними операції з оплати штрафів за порушення умов експортних контрактів. Актуально, але не критично — для 17% компаній, дуже актуально для 3%. Для більшості достатнім був би ліміт до 100 тисяч грн на місяць.

Також компанії наголошують на необхідності таких заходів в напрямку валютної лібералізації:

Збільшити строк повернення експортної виручки. Також необхідно звільнити від пені за несвоєчасне повернення валютної виручки за період 2023 року через блокування кордонів України. Скасувати заборону на погашення відсотків за товарними кредитами за імпортними контрактами. Дозволити здійснювати оплату роботи іноземного або аутсорсингового персоналу за кордоном. Розширити можливості для фінансування діяльності представництв українського бізнесу за кордоном, у межах ліміту 100 — 500 тис. грн на місяць. Зняти обмеження на купівлю валюти, якщо на валютному рахунку є власні кошти (експортна виручка), або збільшити ліміт залишків власних валютних коштів на рахунках юридичної особи з 400 000 грн в еквіваленті до хоча б 1 млн грн — для забезпечення можливості купівлі валюти по імпортним поставкам. Дозволити українським компаніям купувати акції інших українських компаній у власників-нерезидентів. Дозволити здійснення інвестицій за кордон в рамках лімітів. Диверсифікація українського бізнесу і реєстрація представництв для розвитку ринку вимагає внесення уставного капіталу. Навіть для мінімальних потреб — це 200−300 тис. євро/рік.

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