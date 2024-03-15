Бізнес назвав найбільш актуальні потреби у пом’якшенні валютних обмежень — Finance.ua

Бізнес назвав найбільш актуальні потреби у пом’якшенні валютних обмежень
Бізнес потребує пом’якшення валютних обмежень для виплати дивідендів нерезидентам та оплати послуг.
Такими є висновки опитування Європейської Бізнес Асоціації серед членських компаній.
«Найбільш актуальними потребами для бізнесу у контексті потенційного пом’якшення обмежень бізнес визначив оплату послуг, виплату дивідендів нерезидентам та збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України», — зазначають в ЄБА.
Оплата послуг
Найбільший запит у бізнесу на пом’якшення запроваджених обмежень наявний в частині оплати послуг, оплата яких наразі заборонена (так званий «некритичний» імпорт — маркетингові послуги, рекламні, бізнес-консалтинг, освіта тощо).
Бізнес-спільнота пропонує розширити можливості оплати за інші послуги за кордон або взагалі відмінити перелік критичного імпорту для послуг (за аналогією з товарами).
Виплата дивідендів нерезидентам
71% опитаних компаній називають актуальною потребу у виплаті дивідендів нерезидентам. Зокрема, для 43% цей пункт є надзвичайно важливим.
При цьому 47% серед тих компаній, для кого це питання актуальне, зазначають, що їхня потреба у здійсненні виплати дивідендів може бути задоволена у випадку встановлення щоквартального ліміту на здійснення таких операцій до 500 тисяч євро. Водночас для 29% компаній задовільним буде ліміт більше 2 млн євро.
Важливо розглянути питання можливості транскордонних переказів для груп компаній, нерезиденти яких є емітентами єврооблігацій.
Збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України
68% компаній потребують збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України. Для більшості компаній достатнім був би ліміт 100−500 тисяч грн на місяць.
Водночас, деякі компанії зазначають, що доцільно збільшити дозволену суму p2p переказів у іноземній валюті для фізичних осіб (з валютних карток в українських банках на картки у іноземних банках).
Виплата позик нерезидентам
Для половини компаній, які взяли участь у опитуванні, питання виплати позик є актуальним. З них 26% оцінюють цю потребу в обсязі більше 2 млн євро щоквартально. Стільки ж компаній оцінюють потребу у виплаті позик нерезидентам в обсязі менш ніж 100 тисяч євро, і 24% - у розмірі 100−500 тисяч євро у квартал.
При цьому компанії зауважують на необхідності надання можливості здійснювати оплату відсотків за кредитами від нерезидентів, які були одержані до 24.02.2022. Мова йде про поточні відсотки і відсотки, які вже є накопичені за два роки.
Оплата роялті
Половина серед тих, хто має потребу в оплаті роялті, потребує ліміту у розмірі 100−500 тисяч грн на місяць, 30% - до 100 тисяч грн на місяць та 20% - більше 2 млн гривень на місяць.
Оплата послуг проживання за кордоном українців, які є податковими резидентами України
Для більшості компаній, що заявили про цю потребу, (53%) достатнім буде ліміт до 100 тисяч грн на місяць, 47% оцінили потребу у 100−500 тисяч грн щомісячно.
Оплата штрафів за порушення умов експортних контрактів
Для 78% опитаних компаній Асоціації не є актуальними операції з оплати штрафів за порушення умов експортних контрактів. Актуально, але не критично — для 17% компаній, дуже актуально для 3%. Для більшості достатнім був би ліміт до 100 тисяч грн на місяць.
Також компанії наголошують на необхідності таких заходів в напрямку валютної лібералізації:
- Збільшити строк повернення експортної виручки. Також необхідно звільнити від пені за несвоєчасне повернення валютної виручки за період 2023 року через блокування кордонів України.
- Скасувати заборону на погашення відсотків за товарними кредитами за імпортними контрактами.
- Дозволити здійснювати оплату роботи іноземного або аутсорсингового персоналу за кордоном.
- Розширити можливості для фінансування діяльності представництв українського бізнесу за кордоном, у межах ліміту 100 — 500 тис. грн на місяць.
- Зняти обмеження на купівлю валюти, якщо на валютному рахунку є власні кошти (експортна виручка), або збільшити ліміт залишків власних валютних коштів на рахунках юридичної особи з 400 000 грн в еквіваленті до хоча б 1 млн грн — для забезпечення можливості купівлі валюти по імпортним поставкам.
- Дозволити українським компаніям купувати акції інших українських компаній у власників-нерезидентів.
- Дозволити здійснення інвестицій за кордон в рамках лімітів. Диверсифікація українського бізнесу і реєстрація представництв для розвитку ринку вимагає внесення уставного капіталу. Навіть для мінімальних потреб — це 200−300 тис. євро/рік.
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