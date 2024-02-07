Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень — Finance.ua

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень Сьогодні 10:50 — Валюта

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень

Національний банк актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, приведення їх у відповідність до чинного законодавства.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Що змінилося

По-перше, з 1 грудня 2023 року запроваджено новий порядок ввезення гуманітарної допомоги постановою КМУ від 05 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (зі змінами).

У зв’язку з цим Національний банк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога з 1 грудня 2023 року.

По-друге, з 24 грудня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» від 22 листопада 2023 року № 3498 ІХ (далі - Закон № 3498). Ним, зокрема, внесені зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до Закону № 3498 Нацбанк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України «Про банки і банківську діяльність».

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Умови для здійснення таких операцій:

якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів російської федерації та республіки білорусь та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до ЗУ «Про санкції»), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських / білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських / білоруських рублів на іншу валюту;

продаж (обмін) російських / білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти — російських рублів та білоруських рублів.

Довідка Finance.ua:

Національний банк із 29 серпня пом’якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Зокрема, регулятор вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню в межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку;

тоді ж НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців;



серед інших кроків до пом’якшення валютних обмежень були ще 4, серед яких скасування всіх обмежень для банків та небанківських установ щодо обсягів можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню та дозвіл Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими компаніями. Детально про них розповідали у статті за посиланням.

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