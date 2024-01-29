НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації — Finance.ua

НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації Сьогодні 10:06 — Валюта

НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом’якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі, і можливість сплати відсотків по зобов’язаннях українських емітентів», — сказав він.

Водночас наразі пом’якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов’язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації.

Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію «нових» дивідендів у межах пом’якшення валютних обмежень.

Довідка Finance.ua:

якк повідомлялося раніше, Нацбанк зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги;

голова Асоціації українських банків Андрій Дубас повідомив, що в 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.

ввечері 28 серпня на сайті Національного банку України з’явилося повідомлення про те, що НБУ «пом'якшив обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів». Детально про це читайте у нашій статті за посиланням нижче.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.