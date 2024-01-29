НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Валюта
384
НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.
Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом’якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі, і можливість сплати відсотків по зобов’язаннях українських емітентів», — сказав він.

Читайте також: Ще одне послаблення валютних обмежень. Як відреагував ринок

Водночас наразі пом’якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов’язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації.
Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію «нових» дивідендів у межах пом’якшення валютних обмежень.

Довідка Finance.ua:

  • голова Асоціації українських банків Андрій Дубас повідомив, що в 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.
ввечері 28 серпня на сайті Національного банку України з’явилося повідомлення про те, що НБУ «пом'якшив обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів». Детально про це читайте у нашій статті за посиланням нижче.

Валютна лібералізація наприкінці серпня: про нові «пом'якшення» від НБУ

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.