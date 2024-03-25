У НБУ вказали на фактор, який вплине на валютний ринок України найближчим часом — Finance.ua

У НБУ вказали на фактор, який вплине на валютний ринок України найближчим часом Сьогодні 21:02 — Валюта

У НБУ вказали на фактор, який вплине на валютний ринок України найближчим часом

Позитивні зрушення в питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги повинні посприяти збереженню стійкості валютного ринку України.

Про це повідомляється у підсумках засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ.

Як зазначається в повідомленні, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки. В його межах уже в березні-квітні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 6 млрд євро.

«Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів. Це дасть змогу наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію», — йдеться в повідомленні.

Ситуація на ринку

Як зазначили в НБУ, після тимчасового грудневого сплеску чистого попиту на валютному ринку вже в січні - березні тиск на міжнародні резерви суттєво зменшився. Цьому передусім сприяли помірніші бюджетні видатки, а також стрімкіше, ніж очікувалося, збільшення потужностей морського коридору, що забезпечило розширення експорту.

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«Активна присутність НБУ на валютному ринку з дотриманням принципів керованої гнучкості сприяла помірним двостороннім коливанням обмінного курсу, зростанню глибини валютного ринку та стабілізації курсових очікувань, що послабило спекулятивні мотиви гри проти гривні. Помітний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема щодо заходів з повернення валютної виручки в Україну. Все це дало змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу валюти», — йдеться в повідомленні.

Крім того, в умовах сталого зниження інфляції та стійкої ситуації на валютному ринку надалі поліпшувалися й інфляційні очікування більшості груп респондентів. Це, зі свого боку, сприяло збереженню інтересу до гривневих інструментів.

«Зокрема, й надалі зростали вкладення населення як у строкові банківські депозити, так і в гривневі ОВДП. Це додатково обмежує попит на валюту і відповідно тиск на міжнародні резерви», — додали в НБУ.

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