НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій — Finance.ua

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НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій

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НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій
НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій
Національний банк з 29 березня оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП).
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Що змінюється

НБУ вніс зміни до постанови від 3 березня 2023 року № 16 «Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті».
Зокрема, Національний банк відтермінував строк набрання чинності пункту 58 Інструкції № 16 щодо обов’язку учасника СЕП зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у Центрі оброблення СЕП (ЦОСЕП) з 1 травня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Для чого це необхідно

Таке відтермінування дасть змогу учасникам СЕП здійснити необхідні доопрацювання їх систем автоматизації та перебудувати відповідні бізнес-процеси для забезпечення виконання зазначеної вимоги.
Крім того, у змінах до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті передбачено:
1) розширення переліку виключень з обов’язку учасника СЕП забезпечити зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години виключеннями щодо:
  • попереднього зарахування коштів за платіжною операцією на окремий рахунок, визначений нормативно-правовим актом Національного банку з питань заходів захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, з метою забезпечення виконання учасником СЕП функцій агента валютного нагляду за відповідністю здійснюваних операцій валютному законодавству України;
  • виконання учасником СЕП технологічних робіт для обслуговування системи автоматизації учасника СЕП, унаслідок яких платіжна операція не може бути завершена в установлений строк, за умови, що виконання таких технологічних робіт здійснюється в часи найменшої активності платіжних операцій клієнтів та про них попередньо повідомлено ЦОСЕП та клієнтів із зазначенням дати та часу їх проведення та очікуваної тривалості виконання;
2) встановлення обов’язку для небанківського надавача платіжних послуг для включення інформації про нього до довідника небанківських надавачів платіжних послуг забезпечити відповідну адаптацію його програмно-технічних засобів до технології роботи СЕП та отримати:
  • від Національного банку підтвердження повної взаємодії з банком / філією банку — учасником СЕП, у якому / якій йому відкрито розрахунковий рахунок на стенді СЕП;
  • від банку / філії банку — учасника СЕП, в якому/якій йому відкрито розрахунковий рахунок, підтвердження повної взаємодії із зазначеним / зазначеною банком / філією банку — учасником СЕП.
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За матеріалами:
Finance.ua
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