В МВФ выступают за дальнейшее смягчение валютных ограничений в рамках Стратегии НБУ — Finance.ua
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В МВФ выступают за дальнейшее смягчение валютных ограничений в рамках Стратегии НБУ

Валюта
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В МВФ выступают за дальнейшее смягчение валютных ограничений в рамках Стратегии НБУ
В МВФ выступают за дальнейшее смягчение валютных ограничений в рамках Стратегии НБУ
Международный валютный фонд (МВФ) призывает к дальнейшему смягчению валютных ограничений, которые в настоящее время действуют в Украине.
Об этом говорится в отчете МВФ.
«Нужно продолжать смягчение валютного контроля на поэтапной основе в соответствии с дорожной картой валютной либерализации в рамках Стратегии НБУ по внешней защите стабильности», — говорится в нем.
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В МВФ отметили, что НБУ должен продолжить использовать эту стратегию в качестве основы для следующего этапа корректировки валютного контроля. Также в дальнейшем планируется внесение Нацбанком изменений в законодательство относительно восстановления дискреционного права НБУ утверждать или отклонять исключения относительно трансграничных валютных операций.
Ожидается, что это должно усилить применение последовательного подхода к валютной либерализации, как это предусмотрено Стратегией.
Также МВФ планирует тщательно скорректировать валютный контроль, чтобы поддержать экономическое восстановление.
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«Наша валютная стратегия и далее будет управлять нашими решениями относительно постепенного ослабления валютных ограничений, если позволят условия», — подчеркнули в МВФ.
Напомним, что Национальный банк Украины изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов.
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По материалам:
УНІАН
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