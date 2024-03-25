МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины

48
МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины
МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины
Международный валютный фонд обнародовал обновленный Меморандум с Украиной.
Новых структурных маяков в нем не прибавилось, однако изменились сроки выполнения некоторых из них.
Исполнение маяка № 32 было сдвинуто с марта на конец апреля. До этого времени следует внести изменения в процессуальный кодекс относительно рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей.
Читайте также
Исполнение маяка № 30 было перенесено с конца июня на конец декабря. До этого времени необходимо внедрить методологию оценки рисков при осуществлении надзора с целью принятия информированных решений о приоритетах надзорной деятельности.
Исполнение маяка № 35 было перенесено с конца августа на конец декабря. До этого времени нужно разработать политику государственной собственности ГП, дивидендную политику и стратегию приватизации.
Читайте также
«И к формулированию перманентного структурного маяка о том, что все национализированные несистемные банки должны передаваться Фонду гарантирования вкладов, добавили, что их еще и не должны докапитализировать», — заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
В целом Украина выполнила 21 из 35 маяков. До следующего пересмотра Украине нужно выполнить всего два маяка.
«До конца марта это маяк № 22 — усилить поддержку МПБ через кредиты „5−7-9%“. Уже было постановление Кабмина, чтобы сократить перечень получателей кредитов до малых и средних предприятий. И до конца апреля маяк № 32 — внести изменения в процессуальный кодекс по рассмотрению дел в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей. Кабмин уже зарегистрировал законопроект № 10 178», — отметил Ярослав Железняк.
Наиболее проблемным в ближайшее время маяком, по его мнению, будет перезагрузка БЭБ, которая должна состояться до конца июня.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.