МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины — Finance.ua

МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины Сегодня 11:02

МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины

Международный валютный фонд обнародовал обновленный Меморандум с Украиной.

Новых структурных маяков в нем не прибавилось, однако изменились сроки выполнения некоторых из них.

Исполнение маяка № 32 было сдвинуто с марта на конец апреля. До этого времени следует внести изменения в процессуальный кодекс относительно рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей.

Исполнение маяка № 30 было перенесено с конца июня на конец декабря. До этого времени необходимо внедрить методологию оценки рисков при осуществлении надзора с целью принятия информированных решений о приоритетах надзорной деятельности.

Исполнение маяка № 35 было перенесено с конца августа на конец декабря. До этого времени нужно разработать политику государственной собственности ГП, дивидендную политику и стратегию приватизации.

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«И к формулированию перманентного структурного маяка о том, что все национализированные несистемные банки должны передаваться Фонду гарантирования вкладов, добавили, что их еще и не должны докапитализировать», — заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В целом Украина выполнила 21 из 35 маяков. До следующего пересмотра Украине нужно выполнить всего два маяка.

«До конца марта это маяк № 22 — усилить поддержку МПБ через кредиты „5−7-9%“. Уже было постановление Кабмина, чтобы сократить перечень получателей кредитов до малых и средних предприятий. И до конца апреля маяк № 32 — внести изменения в процессуальный кодекс по рассмотрению дел в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей. Кабмин уже зарегистрировал законопроект № 10 178», — отметил Ярослав Железняк.

Наиболее проблемным в ближайшее время маяком, по его мнению, будет перезагрузка БЭБ, которая должна состояться до конца июня.

Фінансовий клуб По материалам:

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