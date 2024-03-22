МВФ одобрил транш Украине в размере $880 млн: куда пойдут деньги — Finance.ua

МВФ одобрил транш Украине в размере $880 млн: куда пойдут деньги Сегодня 10:04

МВФ одобрил транш Украине в размере $880 млн: куда пойдут деньги

Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение транша на сумму около 880 миллионов долларов.

Куда пойдут деньги? Ожидается, что средства поступят в Украину в ближайшие дни, они будут направлены на поддержку госбюджета страны.

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В МВФ отметили, что Украина успешно выполнила четыре ключевых требования, предусмотренных к третьему пересмотру. Среди них:

принятие Национальной стратегии доходов,

разработку дорожной карты для управления государственными инвестициями,

разработку мер по мобилизации поступлений в государственный бюджет 2024 года,

а также принятие законодательства по усилению институциональной автономности и эффективности САП.

В фонде отметили, что в прошлом году украинская экономика демонстрировала «удивительную устойчивость, хотя сохраняются факторы, связанные с войной, а перспективы остаются неопределенными».

По прогнозам организации, несмотря на большую, чем ожидалось, устойчивость украинской экономики в 2023 году, в 2024 году могут возникнуть неблагоприятные факторы, которые приведут к уменьшению темпов роста экономики до 3−4%, «из-за неопределенности из-за продолжающейся войны и в меру того, как ограничения предложения станут более жесткими».

Справка Finance.ua:

Программа расширенного финансирования МВФ (рассчитанная на 4 года) в размере $15,6 млрд утверждена 31 марта 2023 года. Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в апреле прошлого года, еще два (около $890 млн каждый) — в июле и декабре 2023 года.

Успешное завершение пересмотра открывает путь Украины для получения четвертого транша финансирования в рамках программы EFF в размере около 880 миллионов долларов США (663,9 миллиона СДР) в ближайшее время.

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