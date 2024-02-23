В МВФ назвали условия для конфискации российских активов — Finance.ua

В МВФ назвали условия для конфискации российских активов
Конфискация российских активов должна иметь жесткую правовую основу, чтобы избежать потенциальных юридических рисков и последствий международной валютной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак.
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Козак напомнила недавнее заявление, которое сделала первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, о том, что «решение о том, что делать с замороженными активами, остается за странами, владеющими этими активами, и за дискуссиями между этими странами».
«На наш взгляд, важно, чтобы какие-либо действия имели достаточную правовую основу, чтобы избежать потенциальных рисков», — сказала Козак.
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По ее словам, к ним относятся риски судебных разбирательств, риски контрмер и риски для международной валютной системы.
Напомним, Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны «Большой семерки» раздумывают над тем, как лучше использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
В конце 2023 года США предложили странам «Большой семерки» конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.
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