Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов рф — Finance.ua

Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов рф Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов рф

Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью Forbes.

По ее словам, в течение четырех лет Украина может получить 15−18 млрд долл., в том числе около 4 млрд долл. в этом году.

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Для этого необходимо пройти несколько этапов. Нулевой — определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано.

Первый — и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении.

Второй — внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

«У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если решение будет принято, то Украина получает проценты с активов, которые были погашены в 2024 году», — отметила заместитель главы Минюста.

Также обсуждается передача уже начисленных процентов за 2022−2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-й налог (около €1,7 млрд). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи.

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Денежные средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительства Бельгии.

«Наша принципиальная позиция — чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с ЕС помощи. Скорее всего, международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и т. д. », — резюмировала Мудрая.

Напомним, 12 февраля Совет ЕС принял решение, которое позволит в будущем использовать доход от замороженных активов Центрального банка россии (ЦБР) для помощи Украине.

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