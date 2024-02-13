Конфискация российских активов должна быть подкреплена юридически, — МВФ
Любые будущие решения об аресте замороженных российских активов должны быть подкреплены «достаточной юридической поддержкой» для предотвращения будущих рисков.
Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, сообщает Foreign Policy.
Гопинат заявила, что решения о том, что делать с активами, принимаются исключительно странами, которые ими владеют. Она отказалась высказать свое мнение о том, как их следует использовать.
Гопинат сказал, что МВФ оценит влияние любых принятых решений на страны-члены, включая россию, и мировую экономику, но МВФ не будет участвовать в принятии решений.
Однако она сказала, что важно «убедиться, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы в конце концов вы не столкнулись с риском».
Справка Finance.ua:
- Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны «Большой семерки» размышляют над тем, как лучше использовать замороженные российские активы для поддержки Украины;
- в конце 2023 г. США предложили странам «Большой семерки» конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года;
- некоторые чиновники обеспокоены тем, что конфискация российских активов, вложенных в государственные облигации, номинированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков сохранять резервы друг у друга;
- на прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой заявил, что «получение Украиной доступа к замороженным российским активам — это один из положительных сценариев, который может способствовать более быстрому экономическому восстановлению».
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