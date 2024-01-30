Послы ЕС поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов рф — Finance.ua
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Послы ЕС поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов рф

Казна и Политика
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В понедельник, 29 января, послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов рф на помощь Украине.
Об этом сообщается на странице председательства Бельгии в Совете Евросоюза в микроблоге X.
«Послы ЕС только согласовали в принципе предложение по использованию непредвиденных доходов, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.
Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк отметил в X, что речь идет о согласовании первого шага — отложении поступлений от замороженных активов на отдельный счет. Далее они должны согласовать фактический перевод наличкм на счет Украины.

Что известно о замороженных активах рф за рубежом

Недавно СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки могут конфисковать около 300 млрд долларов замороженных активов российской федерации.
По данным украинского Министерства иностранных дел, в общей сложности замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении страны.
В то же время некоторые европейские чиновники считают, что ЕС может не решиться на конфискацию активов российского Центробанка из-за финансовых и юридических рисков.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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