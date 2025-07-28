Госспецсвязи заказывает шесть внедорожников Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн — Finance.ua
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Госспецсвязи заказывает шесть внедорожников Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн

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Госспецсвязи заказывает шесть внедорожников Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн
Госспецсвязи заказывает шесть внедорожников Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн
Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 21 июля по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с ООО «Сервисный центр «Бриллиант» о закупке легковых автомобилей на 17,98 млн грн.
Об этом сообщается в системе «Прозорро», рассказали «Наші Гроші».
По предстоящему соглашению до 15 октября поставят шесть автомобилей специального назначения на базе черного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2025 года выпуска по 3,00 млн грн.
Полноприводный автомобиль имеет бензиновый двигатель экологического класса Евро 6 объемом 2,4 л и мощностью 282 лошадиные силы, автоматическую коробку передач, передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, задние и передние шторки безопасности. Кроме того, в нем есть разные системы безопасности, в частности мониторинга «слепых» зон, а также передние и задние сенсоры парковки, камера заднего вида, система камер кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, отделанный кожей руль и сиденья с подогревом, электроприводы зеркал и дверей багажника и т. д.
Из дополнительного оборудования предусмотрена металлическая защита двигателя, тонировка, зимняя резина, коврики, набор технической помощи, бортовой инструмент и домкрат, а из специализированного — предоставленная заказчиком автомобильная радиостанция с антенной. Гарантия составляет три года или 90 000 км пробега.
Технические характеристики указывают на высокую комплектацию Land Cruiser Prado Premium, которую салоны сейчас продают по 2,81 млн грн без дополнительного и специализированного оборудования.
Более дорогим конкурентом было ООО «Автосаммит Укравто» с такими же автомобилями.
По материалам:
Finance.ua
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