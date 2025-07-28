Apple обновила систему возрастных рейтингов App Store — Finance.ua

Apple обновила систему возрастных рейтингов App Store Вчера 22:32 — Фондовый рынок

Apple изменила подход к маркировке контента в App Store: компания добавила новые возрастные рейтинги и пересмотрела требования к разработчикам относительно чувствительного контента. Это должно усилить защиту детей и подростков, а также сделать систему рекомендаций более точной.

Apple расширила систему рейтингов, введя категории 13+, 16+ и 18+ вместо прежних 12+ и 17+. Об этом сообщает TechCrunch . Компания также обновила требования к разработчикам. Теперь им нужно отвечать на новые вопросы о чувствительных темах, функциях приложений и методах контроля.

Согласно обновлению, Apple автоматически перераспределила все приложения и игры в App Store в соответствии с новой градацией. Она уже работает в бета-версиях iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 и watchOS 26. Общедоступный релиз для всех пользователей ожидается в сентябре 2025 года.

Что изменилось для разработчиков

Теперь разработчикам нужно отвечать на дополнительные вопросы в App Store Connect, в частности, о наличии чувствительного контента, медицинских тем, игровых функций и механик контроля в приложении. На основе этой информации Apple автоматически будет выбирать рекомендованную возрастную категорию, которую разработчик сможет пересмотреть и при необходимости изменить.

Также изменился механизм влияния рейтинга на видимость приложений: те, которые имеют высокие возрастные ограничения, не будут появляться в разделах Today, Games и Apps, если на устройстве установлены ограничения по возрасту ребенка. Это особенно важно для родителей, использующих функцию Family Sharing.

Контроль над детскими аккаунтами

В рамках всеобщего усиления детской безопасности Apple упростила настройки аккаунтов для детей. В частности, компания позволяет родителям легче указывать возраст ребенка, а информация будет передаваться разработчикам для адаптации контента. Первые изменения в системе детских аккаунтов появились еще в публичной бета-версии iOS 18.4.

Расширенная система рейтингов позволяет более точно обозначать уровень контента, содержащийся в приложениях, с учетом насилия, тем для взрослых или медицинских советов. Apple отмечает, что эти нововведения должны обеспечить большую прозрачность и соответствие содержимому ожиданиям пользователей.

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