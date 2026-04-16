Uber инвестирует $10 млрд в развитие роботакси и беспилотного транспорта

Компания поставила цель запустить роботокси по меньшей мере в 28 городах до 2028 года

Компания Uber Technologies планирует инвестировать более 10 млрд долларов в развитие автономного транспорта и запуск сервисов роботакси.

Об этом сообщает Financial Times.

Инвестиции в автономный транспорт

Согласно отчету, компания намерена направить более 10 млрд. долларов на закупку тысяч автономных транспортных средств, а также на приобретение долей в компаниях-производителях.

В частности, около 2,5 млрд долларов планируется инвестировать в партнерские компании, еще примерно 7,5 млрд долларов в создание и развитие сервисов роботакси.

Транспортный гигант уже выстроил сотрудничество с рядом игроков в экосистеме автономного транспорта. Среди партнеров — китайский технологический гигант Baidu (BIDU), производитель электромобилей Rivian (RIVN) и премиальный EV-бренд Lucid (LCID).

Новая модель бизнеса

Uber не планирует становиться прямым оператором флота роботакси. Компания хочет стать ключевой платформой, соединяющей пассажиров с различными поставщиками автономных перевозок — фактически управляя технологическим слоем над посторонними автопарками.

Эта модель повторяет текущую схему Uber с водителями, адаптированную под автономный транспорт.

Планы запуска

Компания поставила цель запустить роботакси по меньшей мере в 28 городах до 2028 года. Это оказывает значительное давление на партнеров, которые должны соблюдать сроки разработки и вывода технологий на рынок.

Перестройка стратегии Uber происходит на фоне ужесточения конкуренции. Waymo (при поддержке Alphabet) уже запустила коммерческих роботов в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе. Tesla (TSLA) также продолжает развивать направление автономного транспорта.

Сектор быстро ускоряется благодаря прорывам в сфере искусственного интеллекта и новым технологическим партнерствам, удешевляющим решение сложных задач вождения.

Еще несколько лет назад автономный транспорт в значительной степени оставался концептом, но сейчас ситуация меняется, и Uber стремится не отстать от рынка.

Объем инвестиций в $10 млрд, раскрытый Financial Times, стал самым большим и конкретным обязательством Uber в сфере автономного транспорта за всю историю компании.

