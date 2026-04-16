0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uber инвестирует $10 млрд в развитие роботакси и беспилотного транспорта

Фондовый рынок
22
Компания поставила цель запустить роботокси по меньшей мере в 28 городах до 2028 года
Компания поставила цель запустить роботокси по меньшей мере в 28 городах до 2028 года
Компания Uber Technologies планирует инвестировать более 10 млрд долларов в развитие автономного транспорта и запуск сервисов роботакси.
Об этом сообщает Financial Times.

Инвестиции в автономный транспорт

Согласно отчету, компания намерена направить более 10 млрд. долларов на закупку тысяч автономных транспортных средств, а также на приобретение долей в компаниях-производителях.
В частности, около 2,5 млрд долларов планируется инвестировать в партнерские компании, еще примерно 7,5 млрд долларов в создание и развитие сервисов роботакси.
Транспортный гигант уже выстроил сотрудничество с рядом игроков в экосистеме автономного транспорта. Среди партнеров — китайский технологический гигант Baidu (BIDU), производитель электромобилей Rivian (RIVN) и премиальный EV-бренд Lucid (LCID).

Новая модель бизнеса

Uber не планирует становиться прямым оператором флота роботакси. Компания хочет стать ключевой платформой, соединяющей пассажиров с различными поставщиками автономных перевозок — фактически управляя технологическим слоем над посторонними автопарками.
Эта модель повторяет текущую схему Uber с водителями, адаптированную под автономный транспорт.

Планы запуска

Компания поставила цель запустить роботакси по меньшей мере в 28 городах до 2028 года. Это оказывает значительное давление на партнеров, которые должны соблюдать сроки разработки и вывода технологий на рынок.
Перестройка стратегии Uber происходит на фоне ужесточения конкуренции. Waymo (при поддержке Alphabet) уже запустила коммерческих роботов в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе. Tesla (TSLA) также продолжает развивать направление автономного транспорта.
Сектор быстро ускоряется благодаря прорывам в сфере искусственного интеллекта и новым технологическим партнерствам, удешевляющим решение сложных задач вождения.
Еще несколько лет назад автономный транспорт в значительной степени оставался концептом, но сейчас ситуация меняется, и Uber стремится не отстать от рынка.
Объем инвестиций в $10 млрд, раскрытый Financial Times, стал самым большим и конкретным обязательством Uber в сфере автономного транспорта за всю историю компании.
По материалам:
InVenture
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems