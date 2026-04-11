Microsoft инвестирует $10 млрд в развитие ИИ в Японии Сегодня 22:14 — Фондовый рынок

Компания Microsoft

Microsoft Corp. анонсировала пакет инвестиций в Японию на четыре года общей стоимостью $10 млрд, что является ключевой частью ее стратегического развития искусственного интеллекта в Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания, которая была одним из ранних инвесторов в OpenAI, будет развивать облачную инфраструктуру и AI ресурсы совместно с Sakura Internet Inc. и телеком-оператором SoftBank Corp.

Две японские компании будут поставлять графические процессоры и другие вычислительные мощности. После объявления новости акции Sakura Internet выросли на 20%, а бумаги SoftBank, телеком-актив инвестиционной группы SoftBank Group Corp., поднялись на 1,6%.

В рамках пакета Microsoft, чей Copilot отстает от OpenAI ChatGPT и Google Gemini, будет инвестировать в кибербезопасность и обучение миллиона инженеров по искусственному интеллекту до 2029 года.

Наибольшие средства пойдут на расширение облачных вычислительных мощностей и строительство новых дата-центров, заявил президент компании Брэд Смит.

