Аудит всех расходов государства — что ждет бизнес Вчера 21:07 — Казна и Политика

Кабинет Министров начинает аудит всех государственных расходов и сокращение бюрократических процедур для бизнеса.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram

«Мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от правительства ощутимых шагов по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур», — пообещала глава правительства.

Она также обещает представить программу действий правительства. По словам Свириденко, для ее формирования глава Кабмина проводит отдельные встречи с каждым министром.

Как сообщалось, 22 июля 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении моратория на проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса.

В июне президент Украины заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

21 июля Зеленский сообщил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Глава государства отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.

НВ По материалам:

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