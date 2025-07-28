Аудит всех расходов государства — что ждет бизнес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аудит всех расходов государства — что ждет бизнес

Казна и Политика
107
Кабинет Министров начинает аудит всех государственных расходов и сокращение бюрократических процедур для бизнеса.
Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram.
«Мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от правительства ощутимых шагов по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур», — пообещала глава правительства.
Она также обещает представить программу действий правительства. По словам Свириденко, для ее формирования глава Кабмина проводит отдельные встречи с каждым министром.
Как сообщалось, 22 июля 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении моратория на проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса.
В июне президент Украины заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.
21 июля Зеленский сообщил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.
Глава государства отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems