Неожиданные штрафы для водителей: что следует знать — советы автоюриста — Finance.ua
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Неожиданные штрафы для водителей: что следует знать — советы автоюриста

Технологии&Авто
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Неожиданные штрафы для водителей: что следует знать — советы автоюриста
Неожиданные штрафы для водителей: что следует знать — советы автоюриста
Автоюрист напомнил водителям: главная причина штрафов — не злое намерение, а уверенность в том, что все делаете правильно. По его словам, водители часто совершают нарушения по привычке: припарковался как всегда — а там новый знак; включил телефон на светофоре — и уже штраф.
Юрист советует обновлять знания правил дорожного движения хотя бы раз в полгода, чтобы не получать штрафы за незаметные изменения в правилах и дорожной разметке. Особенно важно помнить, что даже кратковременное использование телефона без гарнитуры за рулем будет стоить 510 гривен.
  • Штраф за непристегнутых пассажиров 510 гривен.
  • Штрафы за парковку ближе 5 метров от «зебры» составляют 340 гривен.
  • Самыми дорогими могут стать нарушения с пересечением сплошной линии разметки в Украине, который влечет за собой штраф в размере 340 гривен.
Если это привело к созданию аварийной ситуации, штраф может увеличиться до 1445 гривен, а также возможное лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
По материалам:
uamotors
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