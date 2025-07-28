Неожиданные штрафы для водителей: что следует знать — советы автоюриста Вчера 21:33 — Технологии&Авто

Неожиданные штрафы для водителей: что следует знать — советы автоюриста

Автоюрист напомнил водителям: главная причина штрафов — не злое намерение, а уверенность в том, что все делаете правильно. По его словам, водители часто совершают нарушения по привычке: припарковался как всегда — а там новый знак; включил телефон на светофоре — и уже штраф.

Юрист советует обновлять знания правил дорожного движения хотя бы раз в полгода, чтобы не получать штрафы за незаметные изменения в правилах и дорожной разметке. Особенно важно помнить, что даже кратковременное использование телефона без гарнитуры за рулем будет стоить 510 гривен.

Штраф за непристегнутых пассажиров 510 гривен.

Штрафы за парковку ближе 5 метров от «зебры» составляют 340 гривен.

Самыми дорогими могут стать нарушения с пересечением сплошной линии разметки в Украине, который влечет за собой штраф в размере 340 гривен.

Если это привело к созданию аварийной ситуации, штраф может увеличиться до 1445 гривен, а также возможное лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

uamotors По материалам:

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