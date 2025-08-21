За 1 год работы аграрии получили в пользование 53,2 тыс. гектаров земли — Государственный земельный банк — Finance.ua
ру
Казна и Политика
6
За первый год работы ООО «Государственный земельный банк» аграрии получили в законное использование 53,2 тыс. гектаров государственных земель в 18 регионах Украины. Общая сумма уплаченных средств за субаренду участков превысила 1,019 млрд грн по НДС.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Ярослав Ярославский в ходе публичного отчета по результатам первого года деятельности государственного оператора «Земельного банка».
«Чтобы законно передавать государственные земли аграриям и отойти от права постоянного пользования, был создан первый государственный оператор — ООО „Государственный земельный банк“, предварительно прошедший этап корпоратизации. Это впервые в Украине, когда государственное предприятие трансформировалось в ООО, 100% владельцем которого государство. Именно 21 августа 2024 года состоялось его официальное создание и регистрация», —
рассказал Ярослав Ярославский.

Основной вид деятельности ООО «Государственный земельный банк»: передача государственных земель в срочное использование через прозрачные онлайн-аукционы. За период работы государственный оператор объявил аукционы субаренды сельскохозяйственных земель на площадь в 68,5 тыс. га и провел торги на 64,5 тыс. га.
Большинство победителей — представители малого и среднего агробизнеса, которые составляют 86,8% от общего количества.
Высокий спрос наблюдается на земельные участки площадью от 50 до 100 га и от 500 до 1000 га.
«Важно отметить, что это не продажа государственной земли, а передача ее в пользование сроком на 14 лет для однолетних насаждений и 25 лет для многолетних. Земля же остается в собственности государства, а победитель торгов оплачивает только право пользования. По состоянию на сегодняшний день средняя стоимость субаренды госземли составляет 19,2 тыс. грн за гектар», — рассказал генеральный директор ООО «Государственный земельный банк».
Отдельным направлением работы ООО «Государственный земельный банк» является мониторинг использования государственных земель. В течение года было обследовано 274 участка площадью 19,3 тыс. га и выявлено 15 случаев самовольного занятия земель в 6 областях общей площадью 1,4 тыс. га.
Для аграриев также работает интерактивная карта «Земельного банка», позволяющая быстро находить и оценивать участки, выставленные или доступные на аукционах через систему «Прозорро.Продажи».

Справка Finance.ua:

  • В июле 2025 года средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 гривен, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 гривен. Об этом свидетельствует база данных Opendatabot.
  • Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена на гектар составляла 51 600 гривен.
  • Растет и площадь проданных земель. В прошлом месяце она составляла 21 611 га, в то время как в июне этот показатель находился на уровне 20 852 га. В июле прошлого года было продано 20 068 га.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems