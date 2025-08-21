Правительство обновило стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года — Finance.ua
Правительство обновило стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года

Казна и Политика
Кабинет министров усовершенствовал операционный план мероприятий Стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий в 2025—2027 годах.
Соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, было принято на очередном заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба министерства.
В министерстве отметили, что операционный план мероприятий на 2025−2027 годы был принят в рамках Стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине на период до 2030 года.
«Реализация плана — необходимый шаг на пути к развитию сильного и конкурентоспособного аграрного сектора. В частности, Операционный план формирует видение развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине в соответствии с форматом Национальных стратегических планов ЕС в рамках новой Совместной аграрной политики. Это положительно повлияет на переговоры о членстве Украины в ЕС», — отметили в Минэкономики.
Реализация операционного плана, по убеждению Минэкономики, будет способствовать:
  • обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий; сформирует условия создания устойчивого и диверсифицированного аграрного сектора (сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность);
  • обеспечит долгосрочную продовольственную безопасность;
  • усилит защиту окружающей природной среды, включая биоразнообразие, смягчение последствий изменения климата, укрепление социально-экономической структуры сельских территорий.
В Минэкономики напомнили, что стратегия развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине на период до 2030 года была принята Кабинетом министров 6 июня 2024 года. Стратегия разработана совместно с проектом ЕС Институционная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине (IPRSA) с учетом целей Совместной аграрной политики ЕС. Документ содержит семь стратегических целей. Их реализация предусмотрена до 2030 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Кабмин
