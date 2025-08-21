Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу — Finance.ua

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу

Кабинет Министров одобрил законопроект, которым вводится новое наказание для военнообязанных за нарушение правил пребывания за границей дольше определенного срока.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Документ меняет Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы.

Документом предлагается:

отменить статью 204−3 КУоАП, поскольку она признана частично неконституционной и оказалась неэффективной;

передать дела о незаконном пересечении границы (статья 204−1 КУоАП) на рассмотрение пограничникам;

дополнить статью 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) как уголовное правонарушение, совершенное в условиях военного положения;

установить уголовную ответственность за:

— незаконное пересечение границы во время военного или чрезвычайного положения за пределами пунктов пропуска;

— препятствование обустройству, повреждению или уничтожению пограничной инфраструктуры;

— нарушение установленных сроков пребывания за границей для призывников и военнообязанных.

Законопроект также вводит обязанность для военнообязанных, призывников и резервистов соблюдать определенные сроки пребывания за пределами Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет разрешить мужчинам до 22 лет свободно выезжать за границу. По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск.

