Можно ли уехать за границу, если закончился контракт с ВСУ (мнение юриста) — Finance.ua
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Можно ли уехать за границу, если закончился контракт с ВСУ (мнение юриста)

Личные финансы
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Можно ли уехать за границу, если закончился контракт с ВСУ (мнение юриста)
Можно ли уехать за границу, если закончился контракт с ВСУ (мнение юриста)
Военнослужащий, подписавший контракт с ВСУ во время полномасштабной войны, имеет право уволиться из армии после окончания контракта.
Об этом на портале «Юристы.UA» написал юрист Владислав Дерий, пишет novyny.live.
Вопрос выезда за границу после увольнения зависит от того, какой именно контракт гражданин подписывал.
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К юристам обратился гражданин, во время полномасштабной войны подписавший контракт с Вооруженными силами Украины сроком на 3 года.
Мужчина поинтересовался, имеет ли он право уволиться из ВСУ после окончания контракта, а затем уехать за пределы Украины.
«По окончании действия контракта вы имеете право на увольнение с военной службы», — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.
Но, добавил юрист, после того как гражданин встанет на военный учет в ТЦК, его могут мобилизовать.
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Для того чтобы уволиться из армии и не попасть туда снова, гражданин должен иметь право на отсрочку.
Что касается того, имеет ли право гражданин, который уволился из ВСУ после окончания контракта, выезжать за границу, то здесь, подчеркнул Дерий, ситуация неоднозначная.
«Это предусмотрено только для военных, заключивших контракт на 1 год», — отметил юрист.
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Таким образом, военнослужащие-контрактники, которые отслужили трехлетний контракт, не могут пересекать государственную границу Украины до конца военного положения.
По материалам:
Finance.ua
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