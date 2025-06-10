Мобилизация 18−24-летних: Зеленский объяснил позицию властей — Finance.ua

Мобилизация 18−24-летних: Зеленский объяснил позицию властей Сегодня 16:33

Мобилизация 18−24-летних: Зеленский объяснил позицию властей, Фото: valaszonline.hu

Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил , что мобилизация — это вызов для любой воюющей страны и Украина не исключение.

«Мы хотим, чтобы война кончилась. Люди устают. Мы способны мобилизовать 27 тысяч человек ежемесячно, тогда как россия — 40−50 тысяч, потому что их потери значительно больше», — сказал Зеленский.

Он отметил, что молодых граждан страна решила не мобилизовать.

«Мы не привлекали к мобилизации 18−24-летних. Им были предложены годовые контракты. Еще никогда об этом не говорил, но раз уж спросили — скажу: я не считаю правильным мобилизовать с 18 лет, как это считали некоторые другие лидеры», — заявил президент Украины.

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Он уверен, что в условиях современной войны решающим является не количество людей, а прежде всего оружие, технологии, деньги и санкционное давление.

«Операция „Паутина“ показала: важно не количество людей, а вооружение и технологии. А еще деньги и давление. Санкции как раз и должны были бить по деньгам, которыми россияне финансируют войну», — подчеркнул Зеленский.

При этом, по словам президента, некоторые западные партнеры не ввели дополнительные санкции, объясняя это тем, что Украина не объявила всеобщую мобилизацию с 18 лет.

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«Мы и дали возможность 18−24-летним подписать контракты, чтобы показать партнерам: они также могут служить в случае необходимости. Это сделано в рамках действующего законодательства. Но в то же время тысячи наших бойцов воюют на фронте без соответствующего оружия», — добавил он.

О «Контракте 18−24»

Напомним, в начале 2025 года Министерство обороны официально представило проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года.

Добровольцы получают 1 миллион гривен одноразовой денежной помощи, которая будет выплачиваться частями:

200 000 грн — после подписания контракта;

300 000 грн — после завершения подготовки;

500 000 грн — после окончания службы.

Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых заданий) и дополнительные выплаты за боевые операции.

Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы. Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в высших учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение.

В материале по ссылке подробно рассказываем о том, что это за инициатива, а также что об этом думают украинцы. В том числе и военные.

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