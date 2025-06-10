Мобилизация 18−24-летних: Зеленский объяснил позицию властей — Finance.ua

Мобилизация 18−24-летних: Зеленский объяснил позицию властей
Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что мобилизация — это вызов для любой воюющей страны и Украина не исключение.
«Мы хотим, чтобы война кончилась. Люди устают. Мы способны мобилизовать 27 тысяч человек ежемесячно, тогда как россия — 40−50 тысяч, потому что их потери значительно больше», — сказал Зеленский.
Он отметил, что молодых граждан страна решила не мобилизовать.
«Мы не привлекали к мобилизации 18−24-летних. Им были предложены годовые контракты. Еще никогда об этом не говорил, но раз уж спросили — скажу: я не считаю правильным мобилизовать с 18 лет, как это считали некоторые другие лидеры», — заявил президент Украины.
Он уверен, что в условиях современной войны решающим является не количество людей, а прежде всего оружие, технологии, деньги и санкционное давление.
«Операция „Паутина“ показала: важно не количество людей, а вооружение и технологии. А еще деньги и давление. Санкции как раз и должны были бить по деньгам, которыми россияне финансируют войну», — подчеркнул Зеленский.
При этом, по словам президента, некоторые западные партнеры не ввели дополнительные санкции, объясняя это тем, что Украина не объявила всеобщую мобилизацию с 18 лет.
«Мы и дали возможность 18−24-летним подписать контракты, чтобы показать партнерам: они также могут служить в случае необходимости. Это сделано в рамках действующего законодательства. Но в то же время тысячи наших бойцов воюют на фронте без соответствующего оружия», — добавил он.
О «Контракте 18−24»
Напомним, в начале 2025 года Министерство обороны официально представило проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года.
Добровольцы получают 1 миллион гривен одноразовой денежной помощи, которая будет выплачиваться частями:
- 200 000 грн — после подписания контракта;
- 300 000 грн — после завершения подготовки;
- 500 000 грн — после окончания службы.
Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых заданий) и дополнительные выплаты за боевые операции.
Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы. Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в высших учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение.
В материале по ссылке подробно рассказываем о том, что это за инициатива, а также что об этом думают украинцы. В том числе и военные.
Поделиться новостью