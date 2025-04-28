Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ — Finance.ua
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Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ

Личные финансы
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Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ
Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ
С начала запуска проекта контрактной службы «18−24» в 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ поступило большое количество заявок. Однако не все кандидаты прошли отбор.
Об этом сообщил рекрутер 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Владислав Ухваткин в эфире телемарафона.
«Постоянной цифры нет, ведь заявки поступают постоянно. Есть большая динамика. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет сознательно принимает решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины, в частности, в нашу 38-й бригаду морской пехоты», — отметил Ухваткин.
Он отметил, что процедура оформления предусматривает прохождение:
  • собеседования с рекрутером;
  • психологических тестов;
  • медицинской комиссии.
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После этого кандидаты приступают к базовой подготовке, которая длится до четырех месяцев.
«Подготовка предполагает физические нагрузки, морально-психологическую устойчивость, командную слаженность. Мы рассчитываем на этих ребят, потому что на них возложена большая ответственность», — добавил рекрутер.
Ухваткин подчеркнул, что, несмотря на необходимость в кадрах, бригада очень серьезно подходит к отбору.
«Бывают случаи, когда у кандидата высокая мотивация, но он не отвечает физическим критериям или возрастным ограничениям. Мы не говорим человеку 'нет'. Пытаемся найти альтернативный вариант — предложить другую должность или контракт на три года», — пояснил он.
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В настоящее время бригадам требуются специалисты в таких должностях:
  • стрелок;
  • стрелок-санитар;
  • гранатометчик;
  • помощник гранатометчика;
  • снайпер;
  • разведчик.
Напомним, что в начале этого года украинский президент Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.
В рамках проекта «Контракт 18−24» добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальное — в течение года службы.
При этом добровольцы ежемесячно будут дополнительно получать денежное довольствие до 120 тысяч гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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