Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ — Finance.ua

Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ Сегодня 19:15 — Личные финансы

Контракт «18−24»: как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ

С начала запуска проекта контрактной службы «18−24» в 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ поступило большое количество заявок. Однако не все кандидаты прошли отбор.

Об этом сообщил рекрутер 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Владислав Ухваткин в эфире телемарафона.

«Постоянной цифры нет, ведь заявки поступают постоянно. Есть большая динамика. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет сознательно принимает решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины, в частности, в нашу 38-й бригаду морской пехоты», — отметил Ухваткин.

Он отметил, что процедура оформления предусматривает прохождение:

собеседования с рекрутером;

психологических тестов;

медицинской комиссии.

После этого кандидаты приступают к базовой подготовке, которая длится до четырех месяцев.

«Подготовка предполагает физические нагрузки, морально-психологическую устойчивость, командную слаженность. Мы рассчитываем на этих ребят, потому что на них возложена большая ответственность», — добавил рекрутер.

Ухваткин подчеркнул, что, несмотря на необходимость в кадрах, бригада очень серьезно подходит к отбору.

«Бывают случаи, когда у кандидата высокая мотивация, но он не отвечает физическим критериям или возрастным ограничениям. Мы не говорим человеку 'нет'. Пытаемся найти альтернативный вариант — предложить другую должность или контракт на три года», — пояснил он.

В настоящее время бригадам требуются специалисты в таких должностях:

стрелок;

стрелок-санитар;

гранатометчик;

помощник гранатометчика;

снайпер;

разведчик.

Напомним, что в начале этого года украинский президент Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

В рамках проекта «Контракт 18−24» добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальное — в течение года службы.

При этом добровольцы ежемесячно будут дополнительно получать денежное довольствие до 120 тысяч гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.