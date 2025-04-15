«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей — Finance.ua
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«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей

Личные финансы
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«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей
«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей
Проект «Контракт 18−24» продолжает развиваться. Теперь добровольцам расширили список доступных должностей, увеличив их количество вдвое.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно приобщиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, доступных для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны», — отметил Умеров.
В частности, количество доступных должностей увеличено вдвое — с 9 до 18.
В список должностей добавили новые позиции:
  • старший стрелок-номер обслуживания;
  • пулеметчик;
  • пулеметчик-разведчик;
  • старший наводчик;
  • разведчик-наводчик;
  • разведчик-номер обслуживания;
  • разведчик-радиотелефонист;
  • разведчик-оператор;
  • старший разведчик-стрелок-снайпер.
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Как пояснил Умеров, эти должности дополняют появившийся ранее в рамках проекта перечень:
  • стрелок;
  • старший стрелок;
  • стрелок-снайпер;
  • стрелок-санитар;
  • помощник гранатометчика;
  • гранатометчик;
  • старший гранатометчик;
  • разведчик;
  • старший разведчик.
Умеров добавил, что в проекте «Контракт 18−24» принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.
«Наша цель — обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше — для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии», — подчеркнул министр.
Напомним, ранее Кабинет Министров распространил действие проекта Контракт 18−24 на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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