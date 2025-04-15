«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей — Finance.ua

«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей Сегодня 16:32 — Личные финансы

«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей

Проект «Контракт 18−24» продолжает развиваться. Теперь добровольцам расширили список доступных должностей, увеличив их количество вдвое.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно приобщиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, доступных для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны», — отметил Умеров.

В частности, количество доступных должностей увеличено вдвое — с 9 до 18.

В список должностей добавили новые позиции:

старший стрелок-номер обслуживания;

пулеметчик;

пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик;

разведчик-номер обслуживания;

разведчик-радиотелефонист;

разведчик-оператор;

старший разведчик-стрелок-снайпер.

Как пояснил Умеров, эти должности дополняют появившийся ранее в рамках проекта перечень:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

помощник гранатометчика;

гранатометчик;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

Умеров добавил, что в проекте «Контракт 18−24» принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

«Наша цель — обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше — для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кабинет Министров распространил действие проекта Контракт 18−24 на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

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