«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей — Finance.ua

«Контракт 18−24»: добровольцам увеличили перечень должностей
Проект «Контракт 18−24» продолжает развиваться. Теперь добровольцам расширили список доступных должностей, увеличив их количество вдвое.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно приобщиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, доступных для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны», — отметил Умеров.
В частности, количество доступных должностей увеличено вдвое — с 9 до 18.
В список должностей добавили новые позиции:
- старший стрелок-номер обслуживания;
- пулеметчик;
- пулеметчик-разведчик;
- старший наводчик;
- разведчик-наводчик;
- разведчик-номер обслуживания;
- разведчик-радиотелефонист;
- разведчик-оператор;
- старший разведчик-стрелок-снайпер.
Как пояснил Умеров, эти должности дополняют появившийся ранее в рамках проекта перечень:
- стрелок;
- старший стрелок;
- стрелок-снайпер;
- стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика;
- гранатометчик;
- старший гранатометчик;
- разведчик;
- старший разведчик.
Умеров добавил, что в проекте «Контракт 18−24» принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.
«Наша цель — обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше — для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии», — подчеркнул министр.
Напомним, ранее Кабинет Министров распространил действие проекта Контракт 18−24 на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.
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