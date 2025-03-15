Какие должности наиболее популярны среди добровольцев по программе «Контракт 18−24» — Finance.ua

Какие должности наиболее популярны среди добровольцев по программе «Контракт 18−24» Сегодня 16:08

Какие должности наиболее популярны среди добровольцев по программе «Контракт 18−24»

Среди наиболее популярных должностей, на которые добровольцы 18−24 лет заключают контракты — снайпер и разведчик.

Об этом в телеэфире сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Он отметил, что первые добровольцы уже подписали контракт, а многие из них уже отправились на базовую военную подготовку.

Финансовое поощрение

Лазуткин напомнил, что первую выплату в 200 тыс. грн добровольцы, заключившие контракт, получат сразу.

Вторая выплата в 300 тыс. грн будет произведена после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач в течение пяти дней, еще 500 тыс. грн люди получают в конце контракта.

Читайте также Минобороны ожидает более частых ротаций на фронте благодаря контрактникам в возрасте 18−24 лет

Напомним, молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по «Контракту 18−24», уже получили первые обещанные выплаты.

Согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:

обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;

медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;

бесплатный проезд;

право на выезд за границу после 1 года службы;

также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.