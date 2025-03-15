Какие должности наиболее популярны среди добровольцев по программе «Контракт 18−24» — Finance.ua

Какие должности наиболее популярны среди добровольцев по программе «Контракт 18−24»
Среди наиболее популярных должностей, на которые добровольцы 18−24 лет заключают контракты — снайпер и разведчик.
Об этом в телеэфире сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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Он отметил, что первые добровольцы уже подписали контракт, а многие из них уже отправились на базовую военную подготовку.
Финансовое поощрение
Лазуткин напомнил, что первую выплату в 200 тыс. грн добровольцы, заключившие контракт, получат сразу.
Вторая выплата в 300 тыс. грн будет произведена после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач в течение пяти дней, еще 500 тыс. грн люди получают в конце контракта.
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Напомним, молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по «Контракту 18−24», уже получили первые обещанные выплаты.
Согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:
- обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;
- медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;
- обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;
- бесплатный проезд;
- право на выезд за границу после 1 года службы;
- также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
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