Минобороны ожидает более частых ротаций на фронте благодаря контрактникам в возрасте 18−24 лет — Finance.ua

Минобороны ожидает более частых ротаций на фронте благодаря контрактникам в возрасте 18−24 лет Сегодня 07:16

Минобороны ожидает более частых ротаций на фронте благодаря контрактникам в возрасте 18−24 лет

На фронте будут проходить более частые ротации военных благодаря добровольцам-контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет, в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, контрактники будут служить в частях на линии столкновения и наиболее рискованных должностях.

«Это четко обозначенные боевые должности, на которых люди больше всего рискуют на линии боевого столкновения: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик», — сказал Лазуткин.

Спикер Минобороны подчеркнул, что в боевых бригадах на фронте ждут контрактников в возрасте от 18 до 24 лет, так как это позволит проводить более частые ротации на фронте.

«Эти ребята очень нужны, эти люди позволят чаще ротировать тех людей, кто непосредственно воюет в окопах на линии боевого столкновения. Их будут принимать как своих и будут максимально адаптировать в коллективе», — отметил Лазуткин.

Читайте также Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство одобрило новые правила

Он подчеркнул, что процесс интеграции продуманный, и в бригадах их ждут. «Это реальная помощь людьми, которые будут мотивированы и будут иметь хорошую подготовку», — добавил он.

Для контрактников в возрасте 18−24 лет предусмотрены 45 дней базовой подготовки, 14 дней профессиональной и 14 дней адаптации в бригаде.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны официально положило начало проекту «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев возрастной категории 18−24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт 18−24 предусматривает выплату 1 млн грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальное — во время службы.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие — до 120 000 грн, а также право на выезд за границу после года службы. Закон гарантирует освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.