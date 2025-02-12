Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство одобрило новые правила — Finance.ua
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Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство одобрило новые правила

Казна и Политика
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Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство одобрило новые правила
Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство одобрило новые правила
Кабинет Министров утвердил новые правила прохождения проверки на полиграфе для иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить по контракту в ВСУ.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
«Теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе», — отметил он.
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По словам нардепа, отныне Центр рекрутинга иностранцев получает официальные полномочия на такие проверки.
Итак, согласно новым правилам, полиграф станет частью специальной проверки перед приемом на службу.
Напомним, иностранцы смогут проходить военную службу по контракту с ВСУ. Рада приняла закон в целом.
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Отмечается, что иностранцы, изъявившие желание служить по контракту, по своему согласию должны пройти проверку на полиграфе. Нежелание проходить полиграф будет основанием для отказа в принятии на службу.
Кроме того, иностранцы могут быть приняты на контракт на должности офицерского состава (ранее — рядового и сержантского и старшинского состава).
По материалам:
Mind
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