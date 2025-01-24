Украина реформирует рекрутинг, чтобы привлечь в ВСУ людей от 18 до 25 лет — Finance.ua

Украина реформирует рекрутинг, чтобы привлечь в ВСУ людей от 18 до 25 лет Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Украина реформирует рекрутинг, чтобы привлечь в ВСУ людей от 18 до 25 лет

Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрять присоединяться к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом для Associated Press рассказал заместитель главы Офиса президента, экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса.

Киев изучает новые варианты набора военных на службу, потому что нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, препятствует прогрессу. Одна из инициатив — честный контракт, который дает финансовые стимулы, четкие гарантии подготовки и меры, обеспечивающие диалог между солдатами и командирами. Такой план направлен на привлечение:

мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые пока освобождены от мобилизации;

мужчин с отсрочкой;

демобилизованных мужчин.

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Реформа рекрутинга может стать ответом на призывы администраций Джо Байдена и Дональда Трампа снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 лет до 18. В США считают, что ситуация на фронте сложная, потому что нужно «увеличить количество войск на передовой», чтобы укрепить позиции, а Украина должна принять «трудные решения» по дальнейшей мобилизации.

Напомним, Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов, состоящую из четырех базовых квалификационных уровней (БКР).

За год через рекрутинговые центры в ряды ВСУ вступили 30 тысяч военнообязанных украинцев. Каждую неделю около 900 граждан выражают желание присоединиться к армии. Наиболее популярны среди украинцев, которые присоединяются к ВСУ через рекрутинговые центры, такие специальности:

операторы БПЛА;

медицинские работники;

работники штабов воинских частей.

theБабель По материалам:

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