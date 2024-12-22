Сколько средств тратят на каждого рекрута на время прохождения БЗВП — Finance.ua

Сколько средств тратят на каждого рекрута на время прохождения БЗВП Сегодня 17:26 — Казна и Политика

Сколько средств тратят на каждого рекрута на время прохождения БЗВП

Государство тратит более 180 тысяч гривен на каждого рекрута на время прохождения БЗВП. Более половины этой суммы тратят на обеспечение летним и зимним обмундированием.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

На что направляют средства

Общая стоимость обеспечения рекрута на время прохождения БЗВП составляет 180 804 гривны.

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Эти средства распределяют следующим образом:

99 тысяч гривен выделено на обмундирование;

75 727 гривен — на обеспечение боеприпасами;

5 681 гривна — на продовольствие.

«Что касается боеприпасов, то у учебных центров нет никакого дефицита — все полностью обеспечены калибром 7,62 мм в необходимом объеме», — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Что получают военнослужащие

Согласно сообщению, каждый мобилизованный обязательно получает боевой единый комплект.

В него входят фуражка, панама, шапка, летний и зимний костюмы, носки, нательное белье, ботинки (летние и зимние), перчатки и другие предметы.

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Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические рюкзаки, подсумки и спальные мешки.

Все это имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема, которые необходимо вернуть.

Напомним, более 29 тыс. граждан обратились в центры рекрутинга, получив консультации, а 6 617 кандидатов проходят этап подбора и оформления на работу. Больше всего обращений в центры рекрутинга ВСУ поступает от жителей Днепропетровской области.

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