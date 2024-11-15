Военный рекрутинг: специалисты каких сфер сегодня наиболее дефицитны — Finance.ua

Военный рекрутинг: специалисты каких сфер сегодня наиболее дефицитны Сегодня 20:05 — Личные финансы

Военный рекрутинг: специалисты каких сфер сегодня наиболее дефицитны

На украинском рынке труда кроме ряда профессионалов разных направлений наблюдается дефицит инженеров на производства в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом на брифинге рассказал руководитель и основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

Он отметил, что на уровне с дефицитными профессиями — инженеры по производству оборонно-промышленного комплекса разного рода.

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«Люди, которые умеют работать с железом, условно говоря. Это сейчас прямо большой дефицит и большая потребность» — сказал Грезев.

Руководитель Lobby X также рассказал, что в целом за текущий год количество откликов добровольцев на военные вакансии выросло почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом.

«Если, условно говоря, год назад у нас было около 50 тысяч откликов добровольцев на военные вакансии, то на сегодня это более 190 тысяч. То есть это кратный рост», — сказал он.

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Напомним, в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга , позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов. Благодаря сотрудничеству с Lobby X, сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, который ежедневно растет.

В «Дія» добавили возможность присоединиться к подразделениям БПЛА без посещения территориальных центров комплектования. Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта.

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