Военный рекрутинг: специалисты каких сфер сегодня наиболее дефицитны — Finance.ua

Военный рекрутинг: специалисты каких сфер сегодня наиболее дефицитны
На украинском рынке труда кроме ряда профессионалов разных направлений наблюдается дефицит инженеров на производства в оборонно-промышленном комплексе.
Об этом на брифинге рассказал руководитель и основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.
Он отметил, что на уровне с дефицитными профессиями — инженеры по производству оборонно-промышленного комплекса разного рода.
«Люди, которые умеют работать с железом, условно говоря. Это сейчас прямо большой дефицит и большая потребность» — сказал Грезев.
Руководитель Lobby X также рассказал, что в целом за текущий год количество откликов добровольцев на военные вакансии выросло почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом.
«Если, условно говоря, год назад у нас было около 50 тысяч откликов добровольцев на военные вакансии, то на сегодня это более 190 тысяч. То есть это кратный рост», — сказал он.
Напомним, в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов. Благодаря сотрудничеству с Lobby X, сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, который ежедневно растет.
В «Дія» добавили возможность присоединиться к подразделениям БПЛА без посещения территориальных центров комплектования. Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта.
Поделиться новостью