Сколько женщин обращается в центры рекрутинга (инфографика) — Finance.ua
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Сколько женщин обращается в центры рекрутинга (инфографика)

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Сколько женщин обращается в центры рекрутинга (инфографика)
Сколько женщин обращается в центры рекрутинга (инфографика)
За прошедшую неделю 853 украинца обратились в центры рекрутинга, из которых 197 человек уже начали процесс подготовки к службе в Силах обороны Украины. Почти 20% женщин желают вступить в ряды ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Статистика кандидатов

Всего с начала работы центров (по состоянию на 27 октября) их услугами воспользовались уже 22 763 человека.
Из них 5 612 кандидатов сейчас проходят подготовительный этап поиска вакансий и оформления.
Сколько женщин обращается в центры рекрутинга (инфографика)
Среди кандидатов:
  • мужчины: 81%;
  • женщины: 19%.
Сколько женщин обращается в центры рекрутинга (инфографика)
В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий, включая позиции для юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА, медиков, психологов и других специалистов.
Кроме того, рекрутеры дают консультации без выдачи повесток.
Напомним, в «Дія» добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта.
По материалам:
Finance.ua
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