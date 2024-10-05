Какие профессии самые популярные в центрах рекрутинга — Finance.ua

Какие профессии самые популярные в центрах рекрутинга
Наиболее популярными в рекрутинговых центрах Вооруженных сил Украины остаются должности операторов дронов и специалистов по обслуживанию военной техники и вооружения.
Об этом сообщил полномочный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
Он отметил, что это традиционный показатель, однако иногда бывает увеличение интереса и к другим специальностям.
«Мы отслеживаем эту динамику каждую неделю. Бывают разные всплески по тем или иным направлениям. Традиционно популярны операторы БпЛА, должности, связанные с обслуживанием военной техники, штабные должности, логистика», — отметил он.
Кто нужен в армии
Бежевец отметил, что армии требуются все добровольцы, особенно те, кто может исполнять обязанности, связанные с обслуживанием военной техники и вооружения.
В частности, это касается стрелковых должностей и операторов.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 12 023, касающийся изменений в порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.
Поделиться новостью