Какие профессии самые популярные в центрах рекрутинга — Finance.ua

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Какие профессии самые популярные в центрах рекрутинга

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Какие профессии самые популярные в центрах рекрутинга
Какие профессии самые популярные в центрах рекрутинга
Наиболее популярными в рекрутинговых центрах Вооруженных сил Украины остаются должности операторов дронов и специалистов по обслуживанию военной техники и вооружения.
Об этом сообщил полномочный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
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Он отметил, что это традиционный показатель, однако иногда бывает увеличение интереса и к другим специальностям.
«Мы отслеживаем эту динамику каждую неделю. Бывают разные всплески по тем или иным направлениям. Традиционно популярны операторы БпЛА, должности, связанные с обслуживанием военной техники, штабные должности, логистика», — отметил он.

Кто нужен в армии

Бежевец отметил, что армии требуются все добровольцы, особенно те, кто может исполнять обязанности, связанные с обслуживанием военной техники и вооружения.
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В частности, это касается стрелковых должностей и операторов.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 12 023, касающийся изменений в порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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