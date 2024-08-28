Центр рекрутинга украинской армии открыли еще в одном городе — Finance.ua
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Центр рекрутинга украинской армии открыли еще в одном городе

Казна и Политика
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В Черновцах открыли Центр рекрутинга, который будет работать на базе городского ЦПАУ. Там граждане смогут узнать всю информацию о вакансиях в Силах обороны Украины.
Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запаронюк в Telegram в среду, 28 августа.
Так, в Центре рекрутинга профессиональные рекрутеры будут предоставлять гражданам всю информацию о вакансиях в Силах безопасности и обороны Украины и сопровождать кандидата на пути к назначению на должность в конкретном военном подразделении.
Глава ОВА отметил, что пилотный проект Минобороны призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения людей на военную службу, чтобы в армии прежде всего были мотивированные и подготовленные бойцы.
Там граждане имеют возможность самостоятельно выбрать специальность и подразделение для военной службы. Всего в Украине функционируют уже 33 таких цкнтра.
По материалам:
Novyny.live
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