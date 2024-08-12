Минобороны анонсировало функцию онлайн-рекрутинга в Резерв+ — Finance.ua

Минобороны анонсировало функцию онлайн-рекрутинга в Резерв+ Сегодня 12:21

Минобороны анонсировало функцию онлайн-рекрутинга в Резерв+

Министерство обороны Украины (МОУ) планирует осенью этого года запустить в приложении Резерв+ функцию онлайн-рекрутинга.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии Украинской правде.

«Осенью 2024-го в „Резерв+“ ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ», — рассказала чиновница.

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Она также заверила, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, потому что для этого сейчас нет законодательной основы.

Ранее Черногоренко заявляла , что у Минобороны есть идея, чтобы сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов.

Українська правда По материалам:

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